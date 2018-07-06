Караганда, Казахстан, 6 июля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2018 года жители Карагандинской области были оштрафованы на 32 млн тенге ($93 тыс.) за курение в неположенном месте, сообщает 6 июля агентство «Казинформ» со ссылкой на областной департамент внутренних дел.

kaz k Здесь не курят

По данным ведомства, к административной ответственности были привлечены около 6 тыс. курильщиков. Чаще всего нарушители курят в подъездах домов — 2074 случая, в образовательных организациях — 988 нарушений и государственных организациях — 274 человека.

Отметим, размер штрафа за курение в общественных местах в Казахстане регламентируется 411 статьей Кодекса РК об административных правонарушениях и составляет 7215 тенге (1323 рубля).