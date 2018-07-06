Киев, 6 июля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Президент Петр Порошенко передал самолет Ан-26 ВВС Украины. Сертификат самолета глава государства вручил командиру экипажа, майору Богдану Андрушко, во время торжественных мероприятий по случаю 70-летия авиаремонтного предприятия ГП «Завод 410 ГА», передает пресс-служба президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Сегодня, в этот важный юбилейный день мы выпускаем в небо очередной Ан-26 ВС ВСУ. Уверен, что будут другие самолеты, отремонтированные и поднятые в небо профессионалами 410-го завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере «Укроборонпрома». Крылья самолетов, которые сегодня имеют на вооружении воздушные силы, защищают украинскую землю и защищают жизнь украинских воинов», — отметил Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что за последние четыре года на Украине «создали совершенно новую армию, очень хорошо подготовленную, которая способна защищать государство, которая очень четко мотивирована, накормлена, одета, обучена».

По его словам, усилиями оборонной промышленности сегодня укомплектованы все части ВСУ необходимым вооружением.

«Решается вопрос боеприпасов. В полной реализации программа строительства общежитий для украинских контрактников», — добавил президент.

Порошенко подчеркнул, что украинская армия уже имеет большое количество новых образцов вооружения, о которых всего три-четыре года назад могли только мечтать. При этом увеличилось и количество часов налетов украинских пилотов, увеличилось количество самолетов, их переоснащение.

Кроме того, верховный главнокомандующий заявил, что сегодня в 6 утра поступила печальная весть с Ровенского полигона, где во время учений погибли трое украинских военных и несколько получили ранения.

Глава государства поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику генерального штаба Виктору Муженко срочно разобраться в причинах трагедии и на следующей неделе доложить о результатах расследования.

«И принять исчерпывающие меры для того, чтобы мы не допускали этого снова. Даю поручение — на учениях, до завершения расследования, указанные минометы не применять», — сказал Порошенко.

В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента на Ровненском полигоне, а также проверку соответствия минометов «Молот» техническим условиям.

По данным надзорного ведомства, около 5:30 на территории Ровненского общевойскового полигона во время учений произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате трое военнослужащих погибли и девять — получили ранения различной степени тяжести.

На месте происшествия работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Ровненского гарнизона. Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 3 ст. 414 УК Украины осуществляют следователи главного управления нацполиции Украины в Ровненской области, а процессуальное руководство — военная прокуратура гарнизона.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля 2016 года во время учений на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области в результате разрыва мины в миномете «Молот» погиб один военнослужащий, еще 10 получили ранения. Проверка показала, что военные использовали просроченные мины.