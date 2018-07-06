Казань, 6 июля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан этих стран. Документ подписан в Казани в рамках восьмого заседания Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, в котором приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Татарии Рустам Минниханов, а также министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зайед аль-Нахайян.

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«Мы сегодня были свидетелями подписания межправительственного соглашения об отмене визового режима для граждан России и Эмиратов», — отметил Мантуров.

Он подчеркнул, что подписание соглашения будет способствовать росту туристического потока между странами. В прошлом году турпоток увеличился на 50%, ОАЭ посетили более 750 тыс. российских туристов, по оценке экспертов, вклад в экономику Эмиратов составил около $2,3 млрд. После отмены визового режима российская сторона рассчитывает на увеличение встречного турпотока.

Минниханов отметил, что в Татарии туристы из ОАЭ будут желанными гостями. Кроме того, глава республики считает, что сотрудничество в сфере развития инфраструктуры халяльного образа жизни чрезвычайно перспективно для сторон, сообщает «Татар-информ». В России проживают 20−25 млн мусульман и есть опыт халяльной еды, но такие направления, как исламский банкинг, халяльная медицина, туризм и другие сферы почти не развиты.

«Нам важны отношения с вашей республикой», — заключил представитель ОАЭ и выразил надежду, что сможет посетить регион для активизации отношений.