Нижний Новгород, 6 июля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Четвертьфинальная серия игр чемпионата мира в России — 2018 откроется игрой в Нижнем Новгороде, где встретятся сборные Уругвая и Франции.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

Сыграют команды, которые очень экономно и, я бы сказал, практично дошли до данной стадии. И Уругвай, и Франция не имели особых проблем на чемпионате мира до этого. Из группы они вышли без серьёзных затруднений. Уругвай выиграл все три матча в группе А, в том числе и у сборной России. Французы обыграли Перу и Австралию, а после скатали унылую ничейку с датчанами. Но пусть вас не обманывает данный результат: в том матче, самом скучном на ЧМ-2018, французы банально экономили силы.

А вот в стадии 1/8 финала соперники командам достались посерьёзнее. Как рассказывало ИА REGNUM, Франция со счётом 4:3 одержала верх над аргентинцами во главе с Лионелем Месси, а Уругвай переиграл Португалию имени Криштиану Роналду 2:1. Теперь пришло время французам и уругвайцам сыграть друг против друга. И вот это будет серьёзная битва, где главное — не ошибиться. Обе команды атлетичны, быстры, цепки, а главное — великолепно тактически обучены. Идеальное сочетание физики и мысли.

На бумаге, что называется, французы смотрятся предпочтительнее. У них больше «звёзд» в каждой линии, но Уругвай — давняя гроза авторитетов. К тому же «небесно-голубые» — великие мастера навязывать сопернику свою игру. Главное для Уругвая — не проиграть французам центр поля, потому что тут у подопечных Дидье Дешама, несомненно, будет существенный перевес. Уругвай постарается сыграть на контратаках, уповая главным образом на длинные передачи. И, конечно, стандартные положения — то, на что стоит рассчитывать южноамериканцам. В защите же «небесно-голубым» важно не дать французам разогнаться, особенно — Килиану Мбаппе. При этом наверняка южноамериканцы не станут гнушаться так называемых маленьких футбольных хитростей.

Вот и лидер французского нападения Антуан Гризманн заявил: «Уругвай будет играть как «Атлетико». Они будут тянуть время, падать и ходить к арбитру. Мы должны будем привыкнуть к этому, потому что матч обещает быть скучным». Упоминание «Атлетико», которые многие ненавидят за антифутбол, неизменно приносящий результаты, неслучайно. Ведь не только Гризманн играет за мадридский клуб, но там же выступает пара центральных защитников Уругвая: Диего Годин и Хосе Мария Хименес.

Главный же тренер французов Дидье Дешам отметил ключевую мысль перед матчем: «Уругвайская сборная очень отличается от аргентинской. Нам надо играть терпеливо. У соперника очень хорошо организована оборона. Они мало пропускают, до чемпионата мира последний раз это было в ноябре. Команда играет очень эффективно в защите и в то же время знает, как атаковать. Мы также приняли во внимание преимущество Уругвая на стандартах».

Основные же думы главного тренера «небесно-голубых» Оскара Табареса были связаны с лидером команды — форвардом Эдинсоном Кавани. Появилась информация, что он не примет участия в игре. И, к сожалению, на поле Нижнего Новгорода мы его не увидим. Это колоссальная потеря для Уругвая. Луису Суаресу придётся играть за себя и за того парня Эдинсона.

В результате на матч в Нижнем Новгороде тренеры сборных выставили такие составы:

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.

Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.