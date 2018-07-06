Астана, 6 июля, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Посол США в Казахстане Джордж Крол поздравил жителей Астаны с 20-летним юбилеем города, прочитав стихи на казахском языке. Видеоролик с поздравлением опубликован 6 июля на странице посольства в Facebook.

Ворона и лисица. Иллюстрация к одноимённой басне И. А. Крылова

Дипломат отметил, что работал во многих столицах, в том числе в Москве, Минске, Киеве, Нью-Дели и Вашингтоне, но Астана — одна из самых красивых столиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Астане проходит масштабная праздничная программа, посвященная 20-летию образования города. В столицу Казахстана прибыли главы соседних республик — Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.