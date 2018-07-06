Москва, 6 июля, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провоцирует торговых партнёров Америки на эскалацию торговой войны, причём, чем более радикальные меры они предпринимают, тем лучше для США, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Пекин ввёл против США ответные пошлины на 35 млрд долларов.

gmshtwjl Великая Китайская стена

«Китайские пошлины не критичны, — констатировал Кагарлицкий. — Но они могут быть ощутимы для отдельной американской компании или группы компаний, что вынудит её перенести своё производства обратно в США. Экономике же США эти пошлины не угрожают».

Самое главное, по мнению Кагарлицкого, это то, что Трамп специально провоцирует своих партнёров на эскалацию торговой войны.

«Чем более радикальные меры они будут предпринимать, тем лучше для Трампа, — пояснил глава ИГСО. — Китайцы тоже понимают смысл этой игры, и хотя они не могут не отвечать, стараются делать это умеренно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главное таможенное управление КНР уведомило о введении пошлин на американские товары. Их суммарный объём составит порядка $34 млрд.

Обосновывая своё решение, китайские чиновники отмечают, что Вашингтон ввёл первую партию пошлин на 818 позиций китайских товаров размером в 25%. Общая стоимость товаров, попавших под действие экономических мер, составила около $34 млрд.

«В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в 25% на подобные по масштабам товарные позиции Соединённых Штатов», — решили в Пекине.