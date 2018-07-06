Магас, 6 июля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Ингушетии может быть построен альпинистский лагерь «Кязи» в Джейрахском районе. Вопрос реализации этого проекта глава республики Юнус-Бек Евкуров обсудил на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец, сообщили ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе главы региона.

Цитата из х/ф «Вертикаль». Реж. Станислав Говорухин. 1967. СССР Альпинистский лагерь

По словам Евкурова, на территории Ингушетии в 2017 году был впервые проведен чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Ранее такие соревнования, как отметил глава региона, проводились лишь за рубежом. В республике есть все условия, для того чтобы создать всероссийскую базу для тренировок альпинистов.

При содействии Федерации альпинизма РФ было принято решение о строительстве круглогодичного альпинистского лагеря на 150 мест в Джейрахском районе. Евкуров сообщил, что министерство спорта Ингушетии направило в Минкавказ РФ заявку, в которой обосновывается необходимость строительства альплагеря и еще пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивной школы по адаптивной физической культуре и четырех универсальных игровых площадок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в Джейрахском районе Ингушетии был разбит временный альпинистский лагерь для участников чемпионата России по альпинизму в техническом классе. Власти республики объявили о решении построить на этом месте постоянный круглогодичный альпинистский лагерь. Глава региона Юнус-Бек Евкуров заложил капсулу в его основание. Начать реализацию проекта предполагается в 2019 году.