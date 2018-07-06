Астана, 6 июля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2018 года средняя заработная плата работников промышленного сектора Казахстана составила 223,3 тыс. тенге (40 940 рублей), что на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 5 июля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Pictures of Money Рост зарплаты

Самые высокие заработные платы в данном секторе у работников сферы горной добычи и разработки карьеров — 366,2 тыс. тенге (61 640 рублей), что на 13% больше, чем за три месяца 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2018 года среднемесячная заработная плата в Казахстане составляла 52 013 тенге (28 677 рублей — по курсу на 14 мая). В марте номинальные доходы граждан республики увеличились на 12,1% по сравнению с мартом 2017 года.