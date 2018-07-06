Родос, Греция, 6 июля, 2018, 18:17 — ИА Регнум. 125 подростков острова Родос, чьи семьи испытывают финансовые трудности, смогут бесплатно обучаться в Эгейском университете острова Родос, сообщает 6 июля AMNA. Проект реализуется в рамках сотрудничества муниципалитета Родос с университетом.

Цитата из х/ф «Михайло Ломоносов». Реж. Александр Иванов. 1955. СССР Через тернии к знаниям

Это программное соглашение входит в проект, который изначально был запущен в муниципалитете Фондом европейской помощи для продовольственной поддержки нуждающимся грекам и затем добавил другие виды помощи.

По заявлению мэра Родоса Фотиса Хацидьякоса, у договора две цели: с одной стороны, предложение разного рода услуг для греков, молодых и пожилых, которые нуждаются в обучении, и с другой стороны, продолжение сотрудничества, которое начал муниципалитет с университетом в других областях, включая ежемесячные лекции на различные темы и работу с беженцами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврогруппа договорилась о завершении программы финансовой помощи Греции, а глава немецкого минфина предрек Греции финансовое выздоровление. Тем не менее проблемы в стране остаются, в частности, по последним данным, страна является абсолютным антилидером по молодежной безработице среди стран ЕС.