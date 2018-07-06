Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Дельфин Ванда из Сочинского Дельфинария сделала прогноз на победу сборной России в матче с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом 6 июля сообщает «Р-спорт».

(сс) mikakaptur Дельфин

Отмечается, что их двух мячей, на которых было написано «Россия» и «Хорватия», дельфин выбрал мяч с названием российской сборной.

Ранее Ванда успешно предсказала победу сборной России в матче 1/8 финала против команды Испании.

Напомним, матч ¼ финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии пройдёт 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча — 21:00 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сахалинском зоопарке лев по кличке Лорд предсказал победу сборной Хорватии.

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