Москва, 6 июля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Президент общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Марина Островская согласна с идеей повышения пенсионного возраста.

Владимир Маковский. Старички. 1889

«Мы считаем, что пенсионный возраст надо повышать. В нашем профессиональном сообществе социальных педагогов и социальных работников есть большое количество женщин, которые работают и после 60 лет, и даже когда увольняются по возрасту — возвращаются на работу. Говорят, что им неинтересно сидеть дома, что хотят передавать свой опыт и знания», — рассказала Марина Островская корреспонденту ИА REGNUM.

«В целом наше сообщество поддерживает повышение пенсионного возраста, но очень жаль, что сейчас идет очень слабое информирование населения по этому вопросу. Идут негативные всплески по этому вопросу, немногие понимают, что пенсионная реформа будет постепенной, растянется на годы, а для женщин, которых большинство в педагогике, она в полной мере реализуется только к 2030-му году», — отметила Марина Островская, — В нашем сообществе 90% — женщины, и все они активны и ни в коем случае не хотят уходить на пенсию в 55 лет. Они полны сил и хотят себя реализовывать в части трудовой функции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Как заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе.

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