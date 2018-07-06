Москва, 6 июля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Реконструкции здания Госдумы в Охотном ряду, технического перевооружения корпуса № 1 Московского Кремля, реставрации Большого Кремлевского Дворца и, конечно, воссоздание Храма Христа Спасителя — эти проекты потребовали от легендарной мастерской под руководством корифея современной архитектуры Михаила Посохина нового инновационного мышления, современного урбанистического взгляда, знания последних инженерно-конструкторских решений.

Щербаков4 Макет Московского Кремля

По сообщению ТАСС, на выставке можно увидеть проекты этих зданий, выполненных в мастерской. Также в экспозиции и другие проекты, связанные с реставрацией, реконструкцией и воссозданием утраченных зданий: Старый Гостиный двор, торгово-рекреационный комплекс «Охотный ряд» на Манежной площади, восстановление после пожара ЦВЗ «Манеж», превращение ГМЗ «Царицыно» в дворцовый комплекс.