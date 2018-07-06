Москва, 6 июля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Начавшаяся торговая война между Китаем и США выгодна России, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

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«Для нас конфликт даже в плюс. Есть все шансы нарастить торговлю между Россией и Китаем», — написал Никонов в соцсети.

По его мнению, Пекин настроен решительно.

«Судя по тому, что я слышал в последние дни в Китае, Пекин настроен крайне решительно — «никаких уступок агрессору». Берут пример с Путина и российского народа, противостоящего западным санкциям», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Китая автоматически ввели ответные пошлины в размере 25% на товары из США на общую сумму около 34 млрд долларов. Пошлины вводятся на 800 наименований товаров из США.