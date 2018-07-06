Иваново, 6 июля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста следует поддержать, но если правительством РФ будут приняты принципиальные решения по изменению социальной и экономической политики государства, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры социологии и управления персоналом Ивановского государственного университета Татьяна Белова.

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«Это нужно сделать потому, что сейчас в России прожиточный минимум не соответствует нормальной жизни, в него не заложено очень много моментов, он для пенсионеров занижен. В стране до сих пор отношение к пенсионерам, как к старикам. Пенсия рассматривается как время дожития, а не как активное долголетие. А ведь по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), старость начинается после 70 лет», — отметила эксперт.

Кроме того, в стране отмечается региональное, очень существенное неравенство. Например, в Ивановской области многие зарегистрированы в регионе, а работают в Москве, и соответственно пенсионные средства идут на московских пенсионеров, а не в региональный Пенсионный фонд РФ (ПФР), и таких моментов очень много.

«Должен быть принят комплекс законов и по здравоохранению, включая базовое звено, чтобы сельские пенсионеры были всегда под медицинским уходом и профилактикой. Повышение пенсионного возраста — это объективная реальность, но прежде нужен комплекс мер социальных и экономических», — высказала свое мнение Белова.

Развитии сюжета: «Повышение пенсионного возраста»