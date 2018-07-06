Лос-Анджелес, США, 6 июля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Такой персонаж киновселенной Marvel Studios как Доктор Стрендж не появится в будущем фильме «Человек-паук: Далеко от дома», об этом 6 июля сообщил портал MovieWeb со ссылкой на главу Marvel Кевина Файги.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

На соответствующий вопрос Файги ответил односложно, — «нет», чем, по мнению издания, буквально разбил сердца фанатов. Автор статьи напомнил, что обычно руководитель Marvel Studios так не поступает, в его привычке отвечать на подобные вопросы уклончиво, при этом не давая точных ответов и не разрушая надежд поклонников. Но в этот раз он поступил именно так, что даёт понять — на появление Доктора Стренджа в этом фильме можно даже не надеяться.

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Напомним, в июне 2018 года Том Холланд, исполняющий в фильмах франшизы роль Человека-паука, нечаянно раскрыл название будущей картины. Он на секунду показал фанатам планшетный компьютер со сценарием, на экране которого они увидели надпись «Человек-паук: Далеко от дома».