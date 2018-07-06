Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. В первый день Пласидо Доминго выйдет на сцену Мариинского-2 в роли Жоржа Жермона в опере «Травиата» Джузеппе Верди. За пультом — Валерий Гергиев. Два года назад, также на фестивале «Звезды белых ночей» и также в «Травиате», это сотрудничество было признано взыскательной художественной публикой Северной столицы как очень интересное и успешное.

Nacho Пласидо Доминго

А завтра, 7 июля, маэстро Доминго уже сам встанет за пульт Симфонического оркестра Мариинского театра. Будет представлена сложнейшая опера Рихарда Вагнера — «Валькирия». Это будет первый опыт исполнения музыки немецкого композитора с Симфоническим оркестром Мариинского театра.