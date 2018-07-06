Майкоп, 6 июля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Республика Адыгея улучшила показатели инвестиционной привлекательности за год вдвое. Об этом говорилось 5 июля на совещании под председательством главы Республики Мурата Кумпилова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства. На совещании обсуждалась работа по развитию инвестиционной привлекательности региона и поставили задачи для достижения целевых показателей, определенных Агентством стратегических инициатив.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Совещание в правительстве Адыгеи

Напомним, что по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 85 субъектах РФ этого года Адыгея вошла в число 19 российских регионов, которые смогли за год улучшить свои показатели. Адыгея заняла 24 место в стране, тогда как в 2017 году она находилась на 43 месте.

«Сегодня мы ставим перед собой задачу войти в двадцатку лучших регионов. Но конкурентная среда среди субъектов становится острее, поэтому необходимо ещё более эффективно работать для достижения наших целей в создании комфортной среды для бизнеса», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава республики поручил активизировать работу органов власти по ряду направлений деятельности. Они связаны с эффективностью процедур регистрации предприятий, выдачи разрешений на строительство, регистрации прав собственности, выдачи лицензий, подключения электроэнергии, постановки земельного участка на кадастровый учет.

Как рассчитывают в правительстве, на повышение инвестиционной привлекательности Адыгеи должно повлиять и участие делегаций республики, предпринимателей в конгрессно-выставочных мероприятиях и тематических форумах. Федеральным центром поддерживаются и планы Адыгеи по проведению второго международного инвестиционного форума «ИнвестинАдыгея».

Глава Адыгеи подчеркнул, что в выполнении поставленных задач по развитию инвестиционной привлекательности должны принимать активное участие все муниципалитеты и структурные подразделения органов власти.