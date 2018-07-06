Москва, 6 июля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), сообщила 6 июля пресс-служба банка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф. Сбербанк

В сообщении отмечается, что на следующем этапе ведущий российский банк войдет в число партнеров-основателей Центра по кибербезопасности ВЭФ.

Напомним, ВЭФ — неправительственная организация в Швейцарии, которая известна в качестве организатора форума в Давосе. Ежегодно мероприятия форума привлекают политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сбербанк станет владельцем 39-процентной доли в хорватской частной компании Agrokor.