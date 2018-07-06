Магас, 6 июля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В Ингушетии подвели итоги сдачи ЕГЭ. Результаты выпускников 2018 года порадовали чиновников в министерстве образования региона. По данным ведомства, число лиц, не сдавших экзамен, составило всего 5,4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники сдают ЕГЭ

Это почти в пять раз меньше, чем в 2015 году, когда число не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ, составило около 28% от общего количества сдавших экзамен. Всего итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 2,5 тыс. школьников. Те, кто оказался в числе не сдавших, смогут пересдать экзамен осенью.

Напомним, в прежние годы сдача ЕГЭ в Ингушетии заканчивалась неудачно для гораздо большего количества школьников. Так, в 2014 году отмечалось снижение среднего балла на ЕГЭ в республике почти по всем предметам. Из 600 отличников вовсе не пришли на пробный экзамен 170 человек, а 30% сдавших получили неудовлетворительные оценки.

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Власти региона, не удовлетворенные такими результатами, предприняли серьезные меры воздействия на учителей. Было объявлено дисциплинарное взыскание пяти членам государственной экзаменационной комиссии, 29 организаторам и трем руководителям пунктов приема экзаменов. Выговоры получили 44 человека, в суды направлено семь административных протоколов.

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