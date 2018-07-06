Ташкент, 6 июля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. В высших учебных заведениях Узбекистана по некоторым направлениям срок обучения в бакалавриате сократили до трех лет, так как отдельные дисциплины не востребованы в практической деятельности, сообщает 6 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на министерство высшего и среднего специального образования республики.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. Ташкент. 1870 год

В министерстве считают, что некоторые дисциплины содержательно дублируются, а часть гуманитарных предметов не востребована для технических специальностей. Кроме этого, трехлетнее обучение стало возможным за счет сокращения «необоснованно увеличенных» часов по математике, физической культуре и другим предметам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018/2019 учебном году высшие учебные заведения Узбекистана примут 69 460 бакалавров, что на 2,5% больше, чем в 2017/2018 учебном году.