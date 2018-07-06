Калининградская область, 6 июля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Калининградской области водитель, признанный виновным в ДТП, в результате которого погибли семеро человек, был приговорён к четырём годам и семи месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Гвардейского районного суда.

Борис Кустодиев. Лихач. 1920

Авария, в результате которой семеро человек погибли, а ещё десять получили травмы, произошла 22 сентября 2017 года. Автомобиль, которым управлял осуждённый, вылетел тогда на встречную полосу и врезался в маршрутное такси.

«Калининградец осужден по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), он приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Самарской области произошло ДТП, в результате которого погибли депутат Совета города Балаково Андрей Володихин и его супруга. По предварительной версии, автомобиль BMW, которым управлял Володихин, не смог избежать встречного столкновения с грузовиком.

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