Москва, 6 июля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Нефть заканчивает неделю на минорной ноте по причине выхода медвежьих данных о уровне запасов сырой нефти в хранилищах восточного побережья США, что не удивительно так как перед национальным праздником, Днём независимости США, большинство американских НПЗ имели существенную нагрузку для формирования запасов бензина, что естественно сказалось на потреблении сырой нефти и сейчас можно видеть снижение спроса на сырую нефть, что и привело на рынок данные о росте запасов против ожидания дальнейшего спада в уровне запасов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть на текущих торгах на товарно-сырьевом рынке снижается под давлением фактора роста запасов сырой нефти, но рынок пока не в полной мере учёл фактор эмоционального комментария со стороны Ирана, о том, что они готовы перекрыть Ормунский пролив и практически парализовать поставки сырья из Персидского залива в ответ на санкции со стороны США, правда это пока только полемика, но если это произойдёт, то произведёт на рынок эффект ядерной бомбы.

«В краткосрочной перспективе котировки чёрного золота имеют шансы показать уровень в $70. по нефти марки Brent и уровень в $65 — 64. по нефти марки WTI, многое будет зависеть от данных о буровой активности в США, которые рынок увидит 6 июля вечером. Целями для нефти являются уровни в $80 — 82 по марке WTI и $80−85 по марке Brent», — .полагает эксперт.

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