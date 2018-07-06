Москва, 6 июля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Официальный представитель немецкого концерна Volkswagen в России «Фольксваген Груп Рус» отзывает более 1,1 тыс. кроссоверов модели Teramont, сообщает 6 июля пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

(сс) TuRbO_J Volkswagen Teramont

«Причиной отзыва транспортных средств является неудовлетворительное описание установки детских сидений в бортовой документации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если детское сиденье на среднем ряду установлено неправильно, то замки ремней соседних сидений будут перекрыты и повреждены. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, продажи семиместного кроссовера Teramont в России стартовали в марте 2018 года. На сегодняшний день автомобиль является самым большим Sport Utility Vehicle (SUV) бренда. Его длина достигает 5 036 мм, ширина — 1 989 и высота — 1 769 мм. Объем багажного отделения при желании можно довести до 871 литров.

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