Сеул, 6 июля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Южнокорейские фотошпионы выложили в сеть фотографии Hyundai Elantra 2019, благодаря этим снимкам стало понятно, что компания полностью сменила язык дизайна. Изображения были опубликованы 6 июля на портале Gepann.

Navigator84 Hyundai Elantra

Ожидается, что новый автомобиль изменится не только снаружи, но и внутри — машина получит новые силовые установки. В частности, в гамму добавится 1,6-литровый мотор мощностью 123 л. с., который сейчас устанавливается на новую версию Cerato.

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Напомним, модель Elantra южнокорейская марка выпускает с 1990 года. Шестое поколение модели выпускалось с 2015 года. Машина производится на заводе Hyundai, расположенном в городе Ульсан.