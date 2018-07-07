Москва, 7 июля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Развернувшаяся пиар-кампания, агитирующая за нынешнего московского градоначальника Сергея Собянина как оптимального будущего мэра столицы, проводится в ключе создания образа «не политика, но хозяйственника» и одновременно «мудрого стратега, принимающего дальновидные решения». Сыграет ли столь противоречивый образ на чувствах избирателей так, как это задумали авторы кампании, и соответствуют ли описываемые преимущества мэра Собянина тому, что показывает действительность, обсуждает автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр. Собянин. Реновация

Если брать не голословные утверждения о «дальновидности и хозяйственности» московского мэра, а посмотреть, например, мэрские указы за последнее время, то обнаружатся удивительные подробности. Так, в июне 2018 года московской мэрией принято 65 постановлений, из которых 61 постановление — об изменении собственных предыдущих постановлений. Итак, «процент брака» по характеристике «дальновидность» составляет 94%. Не многовато ли? А лозунг «хозяйственник, а не политик», который использовали на протяжении последних 20 лет десятки кандидатов в градоначальники, и вовсе навяз у избирателя в зубах.

Что же можно добавить к портрету мэра Москвы, если рассмотреть его реальные достижения, а не голословные прокламации агитаторов?

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