Ярославль, 6 июля, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Конкурс профессионального мастерства прошел в ОАО «Славнефть-ЯНОС» в четырех номинациях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

«Славнефть-ЯНОС» Конкурс «Лучший по профессии»

Конкурс проводился одновременно в номинациях «Оператор технологической установки», «Оператор товарный», «Лаборант химического анализа» и «Оператор (машинист) насосного оборудования». За ходом конкурса в каждой из номинаций наблюдала своя экспертная комиссия.

В номинации «Оператор технологической установки» победителем признан работник производства масел и парафинов Алексей Заикин. Лучшим лаборантом химического анализа названа сотрудница лаборатории входного контроля и газовых анализов ЦЗЛ Екатерина Колчина. В конкурсе операторов товарных победу одержал работник товарно-сырьевого цеха Вячеслав Леонтьев. Впервые в истории завода конкурс профессионального мастерства проводился среди машинистов насосного оборудования, лучшим стал еще один представитель производства масел и парафинов Юрий Гасилин.

«Конкурс профессионального мастерства — это возможность проверить себя, подтвердить свои знания и продемонстрировать владение практическими навыками. Теперь он будет ежегодным и проходить в одно и то же время для всех специальностей. В будущем мы намерены учитывать и требования стандартов WorldSkills, в соответствии с которыми организуются конкурсы профессионального мастерства во всем мире», — сказал генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Все призеры получили почетные дипломы и денежное вознаграждение, а победители кроме денежной премии — еще и направление на обучение в Санкт-Петербург.