Москва, 6 июля, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Застывший вторые сутки в нерешительности рубль 6 июля всё-таки понемногу проседает по мере приближения ко времени открытия Американских биржевых площадок. Если открытие России состоялось ниже 63,10 руб. за доллар, то к обеденному времени российская валюта ослабла до 63,23 за доллар. заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Впрочем, ничего сверхъестественного в подобном поведении рубля нет, учитывая, что главной публикацией последнего дня прошедшей недели стали данные о количестве новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США. И здесь Дональд Трамп уже успел отметиться, написав в своём твите, что собирается пристально следить за данной новостью. Таким образом, NonfarmPayrolls, помимо одного из наиболее важных «факторов влияния» на кредитно-денежные решения ФРС США, теперь становятся ещё и политической игрушкой в руках Трампа.

«Многие аналитики и журналисты всерьёз задались поиском ответа на вопрос, каким образом отразятся на рубле торговые распри между Пекином и Вашингтоном, которые в конце недели приняли конкретные очертания в виде начала фактического начисления американской таможенной службой повышенных тарифов на китайский импорт в объёме $34 млрд (Трамп предупредил, что в конечном итоге, если Китай «посмеет» отвечать той же монетой, объём санкционных китайских товаров вырастет до более чем $500 млрд)», — пояснил эксперт.

Как известно, Китай моментально ответил своими собственными встречными пошлинами в 25% на американские импортные товары. В краткосрочной перспективе этот фактор, в отличие от эффекта от введения в РФ новых тарифов ЖКХ и ставки НДС, останется нейтральным и по этой причине не стоит нашего времени на слишком уж кропотливые изучения данного вопроса.

«Гораздо важнее отслеживание новых подробностей относительно встречи Владимира Путина и Дональда Трампа под Хельсинки 16 июля. Любые утечки относительно вероятных тем обсуждения, с особенным акцентом на санкционную тематику, будут очень сильно раскачивать российский рубль, который 9 июля будет торговаться в диапазоне 63,20−63,40 за доллар, но до конца недели почти наверняка нащупает новый устойчивый тренд в зависимости от вектора поступающих в данном контексте новостей», — считает Рожанковский.

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