Майкоп, 6 июля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Поручения по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Адыгее дал глава Республики Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства РА. Тема поддержки этой сферы обсуждалась 5 июля в ходе совещания по вопросам реализации нового майского указа президента РФ.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Глава Адыгеи назвал работу по поддержке малого и среднего бизнеса одним из приоритетов в работе профильных органов власти республики и важным инструментом для достижения целей и решения задач, установленных президентом России в новом майском указе.

Мурат Кумпилов обратил внимание на ряд вопросов, которые требуют сегодня системного подхода для развития инфраструктуры малого и среднего бизнеса. В числе таких вопросов, например, невысокая посещаемость предпринимателями Адыгеи сервисов портала «Бизнес-навигатор МСП», недостаточная информированность предпринимателей о возможностях обращения за получением услуг Корпорации МСП. Также стоит задача утвердить в текущем году перечни имущества на уровне городских поселений и в 40% сельских поселений республики. Особую актуальность несет «Программа 6,5», участие в которой позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства получить заемные средства под доступный процент — 6,5% годовых, сообщили в пресс-службе.

«Назрела необходимость пересмотреть механизм работы с МСП, нужно усилить информационную работу, проводить бизнес-форумы, рассказывать о возможностях льготного кредитования», — отметил глава Адыгеи, поручив подчиненным проанализировать работу фондов, действующих в республике, составить перечень госимущества, который может использовать бизнес.

Мурат Кумпилов особо подчеркнул: все муниципальные бизнес-центры должны активно работать, так как развитие МСП — это новые рабочие места и доходы бюджета.

Первый замминистра экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов сообщил, что поставленные задачи предусмотрены дорожной картой, а также в рамках целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 2018 году», реализуемой в формате проектной деятельности.

Отдельно обсуждалось на совещании развитие сельхозкооперации. Сегодня в Адыгее реализуется программа развития сельхозкооперации, действует центр компетенций в этой сфере. Глава Адыгее поручил активизировать работу по информированию аграриев об алгоритме использования мер государственной поддержки, а также сформировать перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации участниками сельхозкооперативов, и направить данную информацию в корпорацию МСП.

На совещании также было рекомендовано ряду ресурсоснабжающих организаций заключить с МФЦ РА агентское соглашение на предоставление услуг по технологическому присоединению и получению технических условий данных организаций юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. В свою очередь данная работа дает основание для получения субсидии из федерального бюджета на создание МФЦ для бизнеса. Также шла речь о взаимодействии с «МСП Банком», расширении кредитно-гарантийной поддержки бизнеса на получение доступных кредитных средств. С этой целью Фонду поддержки предпринимательства РА и Фонду развития промышленности РА даны соответствующие поручения.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, итоги работы бизнеса являются одним из основных показателей результативности предпринимаемых в регионе мер.

Добавим, что сегодня на территории Адыгеи действует 16,8 тыс. хозяйствующих субъектов среднего и малого бизнеса. В них задействовано более 34 тыс. человек.