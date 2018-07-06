Москва, 6 июля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Указ, согласно которому в России снимаются со своих должностей двое сотрудников МВД, подписал президент страны Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Новая расстановка

Согласно документу, от занимаемых должностей освобождаются начальник главного управления МВД по Воронежской области, генерал-лейтенант полиции Александр Сысоев и начальник департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России полковник внутренней службы Ольга Соленова.

Одновременно президент РФ назначил ряд офицеров и генералов на руководящие должности в региональных управлениях ФСИН, МВД и СК.

Так, генерал-майор полиции Михаил Давыдов назначен начальником Главного управления МВД России по Пермскому краю, полковник внутренней службы Михаил Киселев — начальником Управления МВД по Камчатскому краю, генерал-майор юстиции Сергей Помозов — первым замруководителем руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, генерал-майор внутренней службы Андрей Липилин — начальником Управления МВД по Ярославской области, генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев — начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, полковник Александр Князев — начальником Управления МВД по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ.

Кроме того, на пятилетний срок, согласно документу, были назначены прокуроры Пермского края, Нижегородской области, Удмуртской Республики, а также Западно-Сибирский транспортный прокурор.

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