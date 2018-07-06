Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Вопросы оснащения российских школ тёплыми санузлами должны самостоятельно решаться региональными властями. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Туалет

Отвечая на выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в ходе совещания по реализации плана мероприятий в рамках программы «Десятилетие детства» глава российского правительства подчеркнул, что задачи по обустройству учебных заведений тёплыми туалетами должны быть решены на местном уровне до начала нового учебного года.

«Если не решат, пусть тогда сами выходят там строят всё», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев заявил, что в России до 2020 года будет расширено использование программы материнского капитала.

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