Симферополь, 6 июля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Одной из важнейших задач для Крыма после полного введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив являются масштабные изменения курортной инфраструктуры. Об этом на своей странице в Facebook 6 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Море. Крым

«Не секрет, что в плане соотношения «цена-качество» наша курортная отрасль, за редкими исключениями, пока не дотягивает до мировых стандартов. Так что нынешний успех — это скорее «аванс» и крымской власти, и туристическому бизнесу полуострова», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с 2017 годом туристический поток в Крым уже вырос на треть. Средняя загрузка средств размещения на полуострове превышает 70%.