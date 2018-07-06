Москва, 6 июля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин уже подписал контракт с «Челси». Об этом сообщает телеканал «Мир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

По словам Газзаева, для Головина это достаточно хорошая возможность, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира.

Однако, как отмечает «Чемпионат» со ссылкой на агента футболиста Олега Артёмова, на данный момент Головин является игроком ЦСКА и не подписывал контракт ни с одним клубом. Он отметил, что в данный момент идёт переговорный процесс.

Напомним, Головин находится в расположении сборной России на чемпионате мира по футболу. 7 июля команде предстоит сыграть матч ¼ финала со сборной Хорватии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» рассматривает Головина в качестве главной трансферной цели на летнее межсезонье.

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