Исламабад, 6 июля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к 10 годам тюрьмы антикоррупционным судом, сообщает информационное агентство France-Presse 6 июля.

Винсент ван Гог. Прогулка заключенных. 1890

Как заявил адвокат политика Мохаммад Аурангзеб, отсутствовавший на слушании Шариф был приговорен к 10 годам лишения свободы и оштрафован по обвинению по делу о закупке элитных квартир в Лондоне.

Наваз Шариф, лидер партии «Пакистанская мусульманская лига», четыре раза занимал должность премьер-министра страны: трижды в 90-е годы и с 2013 по июль 2017 года.