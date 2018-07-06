Ташкент, 6 июля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Исламская корпорация по развитию частного сектора (ИКРЧС) и узбекский «Агробанк» подписали соглашение о привлечении исламских финансов на общую сумму $10 млн, сообщает 6 июля издание «Подробно.uz».

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Средства будут выделяться предпринимателям на проекты сроком до пяти лет на условиях и принципах, не противоречащих шариату. Стороны согласовали также расширение финансирование после освоения выделенных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая министерство финансов Узбекистана опубликовало проект постановления президента республики, который направлен на формирование исламского банковского дела и финансов. Планируется, что главным партнером станет Исламский банк развития.