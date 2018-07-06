Пермь, 6 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Прокурор Пермского края Вадим Антипов покидает свой пост. На его место назначен Андрей Юмшанов. А сам Антипов возглавит аналогичную структуру в Нижегородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Новенький

Назначение было ожидаемым. Ещё в апреле депутаты Нижегородского заксобрания одобрили кандидатуру Антипова. А всего несколькими днями раньше их пермские коллеги поддержали назначение Юмшанова.

Известно, что Юмшанов родился в Кировской области и много лет там работал. А Вадим Антипов появился на свет в Татарии. В Перми он работает с 2015 года.