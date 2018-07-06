Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Спасатели продолжают поиски пропавшего в предгорьях Кавказа недалеко от Сочи 13-летнего подростка, сообщает 6 июля пресс-служба «Южного регионального поисково-спасательного отряда».

Цитата из х/ф «Как я провёл этим летом». Реж. Алексей Попогребский. 2010. Россия Заблудившийся

«Поиск в горно-лесной местности ведется уже третьи сутки, — говорится в сообщении. — Спасатели продолжают обследование территорий в районе поляны родника Холодный и поляны Стадника, берегов притоков реки Шахе».

В ходе поисковой операции были также осмотрены окрестности высокогорного озера Хуко и Черкесского перевала.

Напомним, информация о пропаже школьника в горно-лесной местности в районе Бабук-Аула поступила 3 июля. Подросток — участник незарегистрированной туристической группы, которая двигалась от подножья горы Фишт в сторону Сочи. Ранее к поиску привлекался вертолет МИ-8 Росгвардии.