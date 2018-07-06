Москва, 6 июля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. По делу лидера религиозной секты Андрея Попова, известного как «бог Кузя», 1 июля состоятся судебные прения. Об этом сообщили 6 июля в Пресненском суде Москвы.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Жертвы сектантского культа

Отмечается, что в суде первой выступит сторона обвинения, прокурор подведёт итоги уголовного дела, а также попросит суд назначить фигурантам дела соответствующее наказание. Затем придёт очередь высказаться адвокатам и самим подсудимым.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в конце января 2018 года стражи порядка задержали фигуранта уголовного дела о хищении 215 млн рублей, находившихся на счетах столичного главка МВД в Федеральном казначействе. Им оказался 59-летний уроженец Омска Юрий Цукерман, «теневой» лидер секты «бога Кузи».

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