Москва, 6 июля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Залог безопасности и сохранности данных, хранящихся в электронной почте и на мобильных устройствах, глава Сбербанка Герман Греф видит в нескольких простых правилах, следуя которым можно защитить себя от кибермошенников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

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Так, согласно рекомендациям Грефа, которые он дал журналистам в рамках Международного конгресса по кибербезопасности, за паролями необходимо постоянно следить и регулярно их менять. При этом лучше использовать двухступенчатую систему защиты. По словам главы Центробанка, пароли должны состоять минимум из шести знаков, а вот от использования дат рождения своих родственников следуют отказаться и «ни в коем случае их не использовать».

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Названы самые популярные уловки кибермошенников

Как сообщало ИА REGNUM только за 2017 год в результате киберпреступлений банковская сфера потеряла свыше 1,35 млрд рублей. Средняя сумма одной несанкционированной операции составила 3 тыс. рублей, что на 17,2% меньше, чем в 2016. В абсолютном выражении снижение объёмов несанкционированных операций за отчетный период составило 114 млн рублей против 71,6 млн рублей за 2016 год. По предварительным оценкам, в 2018 году ущерб от действий кибермошенников только в России может превысить 1,1 трлн рублей.