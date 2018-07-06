Киев, 6 июля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Украина и Турция согласовали ветеринарный сертификат для экспорта мяса с Украины, сообщает пресс-служба государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Мясо второго сорта

Согласно сообщению, теперь украинские производители мяса могут экспортировать в Турцию свежее, охлажденное, замороженное мясо в тушах, мясо обвалки крупного рогатого скота.

Напомним, ранее Украина и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли мясом птицы. Ожидается, что это позволит торговать обеим странам взаимно мясом птицы, а также расширит другие сферы торгово-экономического сотрудничества.

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Помимо этого, Украину посетила миссия КНР по контролю производства Черешни. Китайские инспекторы проверили Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области.