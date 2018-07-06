Москва, 6 июля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. К повышению пенсионного возраста не нужно относиться бездумно, не надо верить провокациям, в частности, в интернете. Каждому гражданину нужно сеть и разобраться. Власти ведь предпринимают этот шаг не потому, что кому-то так захотелось, это стратегически вынужденная мера, которая направлена исключительно на повышение благосостояния населения России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (Воронежская область) Егор Алексеев.

Цитата из х/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР Демагог

«В первый момент реакция была противоречивая, но разобравшись, понял, что мера вынужденная, но необходимая нашему государству в связи с тем, что Россия пережила два подряд экономических кризиса. Хоть и экономика страны сейчас пошла в рост, но не очень быстрыми темпами. Увеличивается налоговая нагрузка на работающих людей, то есть это более чем необходимая мера», — считает эксперт.

По его мнению, не нужно столько много проводить дискуссий на тему повышения пенсионного возраста. Следует лучше обсуждать комплекс мер, которые будут повышать уровень жизни людей в стране, дорабатывать предложенную пенсионную реформу. Данная реформа станет стимулом для большинства людей ещё поработать и принести пользу государству. Ведь если люди хотят работать, они будут работать.

«Сделан плавный переход повышение пенсионного возраста. Также власти обещают значительную прибавку к пенсии. То есть большинства аргументов «за» проведение пенсионной реформы, несмотря на негатив в некоторых СМИ и интернете. Необходимо просто разобраться в нюансах», — высказал свое мнение Алексеев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»