Ханты-Мансийск, 6 июля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Более 3,5 тысяч гектаров земли были загрязнены в Ханты-Мансийском округе разливами нефти в 2017 году. Из них рекультивировано лишь 863 гектара. Основная причина разливов — ржавые трубопроводы, которые используются с советских времён и отслужили положенный срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений (Природнадзор) ХМАО за 2017 год.

ИА Красная Весна Бочка и нефть.

В структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых в Югре занимает лидирующее место — более 79,7%, производство нефтепродуктов — 12,3%.

Prirodnadzor.admhmao.ru Техногенная нагрузка на окружающую среду

За 2017 год на территории автономного округа добыто 235,3 млн т нефти, что на 1,6% меньше добычи за 2016 год или в абсолютных единицах — 3,9 млн т. На долю автономного округа приходится 43,0% общероссийской добычи нефти. Основными нефтедобывающими предприятиями являются ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ». В целом за последние восемь лет отмечается падение добычи нефти в автономном округе на 11,5%. По словам специалистов, это связанно с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторождений, с недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений, а также замедления темпа ввода в эксплуатацию новых месторождений.

Ранее в сюжете: В подземных водах Югры обнаружены нефтепродукты

На территории автономного округа переработка нефти осуществляется на шести нефтеперерабатывающих заводах. За 2017 год ими переработано 6 100 тыс. тонн нефти и выработано 1 867,5 тыс. тонн нефтепродуктов.

Протяжённость трубопроводов — 112,7 тысяч километров. Загрязнённых нефтью и нефтепродуктами земель — 3,5 тыс. гектаров.

Prirodnadzor.admhmao.ru Аварийность 2017 год

«Причина высокой аварийности трубопроводов заключается в их сверхнормативной эксплуатации и несовершенстве технологий антикоррозийной защиты. Подавляющее большинство аварий изношенных трубопроводов происходит из-за внутренней и внешней коррозии. Работы по рекультивации трудоемки и весьма дорогостоящи. Следует принимать во внимание тот факт, что рекультивационные работы зачастую проводятся с нарушением технологий. Проблема аварийных разливов нефтепродуктов и различных реагентов решается путем отсыпки песком, что является вопиющим нарушением технологий рекультивации. В таких случаях проблема не решена, и напротив, особенно усложнена, так как загрязнители остаются в почвах, попадают в поверхностные и подземные воды, мигрируют», — говорят специалисты природнадзора Югры.

Поэтому одно из основных требований природнадзора ХМАО к нефтяным компаниям — реконструкция трубопроводов. В 2016 году на эти цели предприятия топливно-энергетического комплекса потратили 15,2 млрд рублей, заменив 1 422 км трубопровода, в 2017 году 16,4 млрд рублей на 1 670 км, в 2018 году планируется потратить 22 млрд рублей на 2 174 км.

Рекультивация нефтезагрязнённых земель идёт черепашьими темпами, отмечают в природнадзоре. Из 3,5 тыс. загрязнённых гектаров восстановлено лишь 863.

Prirodnadzor.admhmao.ru Динамика аварийности и рекультивации загрязненных земель

При этом большинство аварий нефтепроводов допускают дочерние предприятия «Роснефти» — 3 496 аварий за 2017 год, 29 аварий допустили «дочки» «Лукойла», по четыре — у «Сургутнефтегаза» и «Славнефти».

Более всего пострадали земли Нефтеюганского района, затем по нисходящей идут Нижневартовский, Ханты-Мансийский и Сургутский районы. Денежная компенсация за разливы составила в 2017 году 5,1 млрд рублей.