Москва, 6 июля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. «Спортивные» гены, влияющие на успехи известных футболистов, довольно часто встречаются у жителей Бразилии, Италии, России и Хорватии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил генетик и директор исследовательского центра Genotek Валерий Ильинский, ссылаясь на анализ российских ученых.

(сс) Click and Boo В футболе с пеленок

«К сожалению, предсказать, кто победит в матче Россия — Хорватия (¼ финала ЧМ-2018), не получится, как не получится и предсказать будущих чемпионов мира, — сказал Ильинский. — Но Россия имеет неплохие генетические возможности».

Так, Ильинский и его коллеги проанализировали собранные российским генетическим стартапом на территории РФ и за рубежом данные и сравнили, совпадает ли рейтинг 70 футбольных сборных ФИФА с тем, как часто жители этих государств оказываются носителями правильных вариаций генов ACE (встречается у чемпионов в тяжелой атлетике) и ACTN3 (у бегунов на короткие дистанции).

Оказалось, что эти версии генов встречаются достаточно часто у жителей Бразилии, Хорватии, Италии и России.

Ильинский подчеркивает, что подобная связь между генами и положением сборной страны в рейтинге ФИФА не обязательно свидетельствует о том, что успехи «футбольных стран» обусловлены только генетическими факторами.

Читайте также: Почему тестостерон заставляет мужчин больше покупать?