Пхукет, Таиланд, 6 июля, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В настоящее время известно уже о 40 жертвах кораблекрушения, которое произошло у берегов Пхукета 5 июля. Об этом 6 июля заявили в департаменте порта. Спасти удалось 49 человек.

Ян Порселлис. Кораблекрушение у берега. 1631

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В ведомстве уточнили, что большую часть тел спасатели обнаружили внутри затонувшей лодки, пишет газета The Nation. Всего на борту были 105 человек, в том числе 93 пассажира и 12 членов экипажа.

Согласно заявлению Королевских ВМС, судно начало тонуть в семи километрах от берега из-за высоких волн. По последним данным, лодка опустилась на глубину около 38−40 м. По данным Reuters, среди пропавших без вести пассажиров были туристы из Китая.

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В месте кораблекрушения на Пхукете найдены тела восьмерых человек

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля во время шторма вблизи тайского курортного острова Пхукет перевернулись две лодки с туристами. По предварительной информации, на лодках находились 138 человек, большинство из которых — граждане Китая и России. Все 39 пассажиров с одного судна были спасены. Судьба 53 человек с другой лодки оставалась неизвестной. Тогда сообщалось об одном погибшем.