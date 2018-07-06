Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Сборная России по футболу ощущает поддержку со стороны президента РФ Владимира Путина. Об этом в ходе пресс-конференции заявил 6 июля главный тренер российских футболистов Станислав Черчесов.

Kremlin.ru Владимир Путин пинает футбольный мяч в парке футбола на Красной площади

«Владимир Владимирович поддерживает нас. Он звонил мне и до, и после матча с Испанией. Ребята знают это. Для всей команды это — огромная мотивация!» — подчеркнул наставник российской команды.

Напомним, матч ¼ финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия, состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Для того, чтобы выйти в четвертьфинал, российские футболисты в серии послематчевых пенальти сломили сопротивление одной из сильнейших сборных мира — команды Испании.

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