Пермь, 6 июля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Управление СКР по Пермскому краю возглавил Сергей Сарапульцев. Указ №403 подписал 5 июля президент России Владимир Путин.

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Ранее ведомство возглавляла Марина Заббарова. Однако в мае она была уволена.

О Сарапульцеве известно, что он коренной пермяк. В следственных органах с 2002 года. Имеет медаль «Доблесть и отвага».

В 2009 году стал заместителем начальника ведомства. Имеет звание полковник юстиции.

Теперь на пять лет Сарапульцев назначен руководителем этой структуры.

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