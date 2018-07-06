Вашингтон, 6 июля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Женщина в американском штате Техас выстрелила в мужчину, пытавшегося угнать ее автомобиль с двумя детьми, сообщает 6 июля Fox News.

Эжен Каррьер. Материнство. Ок. 1890

«Я запрыгнула на свое заднее сидение и потребовала у злоумышленника остановить машину и выйти, когда он проигнорировал мою просьбу, я достала из бардачка пистолет и выстрелила в него», — отметила женщина.

Раненый преступник был доставлен в больницу, после курса лечения он предстанет перед судом по обвинению в похищении людей, а также угоне. Дети и женщина в инциденте не пострадали.