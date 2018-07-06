Биробиджан, 6 июля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области при проведении проверки выявили в одном из детских домов Биробиджана нарушения в обеспечении качества и безопасности зерна при приготовлении пищи, сообщает 6 июля пресс-служба ведомства.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Испорченная еда. Личинки

В учреждении «Детский дом №2» для кормления детей-сирот использовались четыре партии крупы, не соответствующей нормам. Так, в манной крупе были выявлены личинки рыжего мукоеда, в ячменной — доброкачественное ядро и недодир, в овсяных хлопьях — цветковые пленки, а в горохе были изъедены семена.

По данному факту в отношении юридического и должностного лиц были возбуждены административные дела, виновники оштрафованы. Ведомство потребовало уничтожить зараженную вредителями крупу.

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