Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Композитор Александр Зацепин рассказал журналистам об истории «Песни о медведях» из фильма «Кавказская пленница», слова музыканта передал 6 июля портал «Петербургский дневник».

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Наталья Варлей исполняет «Песню о медведях»

Зацепин сообщил, что занимавший на тот момент должность художественного руководителя «Мосфильма» Иван Пырьев считал, что у песни слабый потенциал и она не сможет стать народной. Музыкант добавил, что Пырьев был человеком иного поколения и ему не нравилась подобная музыка. Но песню ещё до съёмок отправили на радио, и она быстро стала популярной. Получилось так, что ещё до выхода картины на экраны композицию уже разучивали ученики музыкальных школ.

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Напомним, Александр Зацепин написал музыку ко многим советским фильмам и мультфильмам. В их числе такие ленты, как «Двенадцать стульев», «Земля Санникова», «Иван Васильевич меняет профессию», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и другие.