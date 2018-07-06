Екатеринбург, 6 июля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге началось судебное следствие по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в серии изнасилований и убийствах женщин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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Ранее судимому гражданину инкриминируется совершение развратных действий, изнасилования, угроза убийством и убийства. По версии следствия от рук злоумышленника пострадали восемь женщин, троих из которых он убил.

«Свою вину подсудимый признает частично. По итогам судебного заседания мера пресечения была продлена на срок шесть месяцев, до 9 декабря 2018 года. Следующее заседание состоится 18 июля», — сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, задержать подозреваемого удалось после резонансного убийства молодой женщины в Верхней Пышме. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. В ходе допроса подозреваемый сознался, что приехал в город специально для того, чтобы подыскать себе жертву. Он сообщил, что набросился на 30-летнюю женщину, оглушил её электрошокером, изнасиловал и убил.

Отметим, что ранее данный гражданин уже отбывал наказание в виде лишения свободы за изнасилование, но в 2015 году освободился по УДО.