Астана, 6 июля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии посетили выставку цифровизации, приуроченную к открытию Международного финансового центра (МФЦ) «Астана», сообщили 6 июля в пресс-службе главы Казахстана.

Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США В цифровом мире

Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов представил лидерам четырех государств основные принципы деятельности центра, а также финансовые возможности, которые открываются перед странами Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Астане проходит масштабная праздничная программа, приуроченная к 20-летию города. В столицу Казахстана прибыли президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков и Таджикистана — Эмомали Рахмон.